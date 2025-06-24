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«Фенербахче» может арендовать Санчо – тогда «МЮ» возьмет на себя часть зарплаты вингера. Но манкунианцы предпочитают продать Джейдона

«Фенербахче» сделал запрос по Джейдону Санчо.

The Telegraph сообщает, что турецкий клуб заинтересован в подписании вингера «Манчестер Юнайтед», хотя это лишь один из вариантов усиления.

Отмечается, что стамбульцам придется договариваться с «МЮ» о типе трансфера – переходе на постоянной основе или аренде. Манкунианцы предпочитают первое.

Если же стороны остановятся на втором, то «Юнайтед», как ожидается, возьмет на себя часть зарплаты футболиста, зарабатывающего свыше 200 000 фунтов в неделю.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
logoДжейдон Санчо
logoФенербахче
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Турция
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