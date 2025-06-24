«Фенербахче» может арендовать Санчо – тогда «МЮ» возьмет на себя часть зарплаты вингера. Но манкунианцы предпочитают продать Джейдона

«Фенербахче» сделал запрос по Джейдону Санчо.

The Telegraph сообщает, что турецкий клуб заинтересован в подписании вингера «Манчестер Юнайтед », хотя это лишь один из вариантов усиления.

Отмечается, что стамбульцам придется договариваться с «МЮ» о типе трансфера – переходе на постоянной основе или аренде. Манкунианцы предпочитают первое.

Если же стороны остановятся на втором, то «Юнайтед», как ожидается, возьмет на себя часть зарплаты футболиста, зарабатывающего свыше 200 000 фунтов в неделю.