«Фенербахче» может арендовать Санчо – тогда «МЮ» возьмет на себя часть зарплаты вингера. Но манкунианцы предпочитают продать Джейдона
«Фенербахче» сделал запрос по Джейдону Санчо.
The Telegraph сообщает, что турецкий клуб заинтересован в подписании вингера «Манчестер Юнайтед», хотя это лишь один из вариантов усиления.
Отмечается, что стамбульцам придется договариваться с «МЮ» о типе трансфера – переходе на постоянной основе или аренде. Манкунианцы предпочитают первое.
Если же стороны остановятся на втором, то «Юнайтед», как ожидается, возьмет на себя часть зарплаты футболиста, зарабатывающего свыше 200 000 фунтов в неделю.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
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