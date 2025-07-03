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  • Лаутаро и Чалханоглу созвонились, чтобы обсудить конфликт после вылета с КЧМ, но не помирились окончательно. Киву выступает медиатором (GdS)
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Лаутаро и Чалханоглу созвонились, чтобы обсудить конфликт после вылета с КЧМ, но не помирились окончательно. Киву выступает медиатором (GdS)

Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу обсудили конфликт в телефонном разговоре.

После поражения «Интера» от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира Мартинес заявил: «Посыл простой: хотите остаться – оставайтесь, не хотите – уходите».

Президент «нерадзурри» Беппе Маротта предположил, что Лаутаро обратился к Чалханоглу, который не играет на турнире из-за травмы, но присутствует с командой в США. Турецкий полузащитник ответил в соцсетях: «Слова, которые разделяют, а не объединяют. Уважение – не улица с односторонним движением. Никогда не говорил, что недоволен «Интером».

Воследствии главный тренер команды Кристиан Киву провел экстренное собрание, чтобы получить объяснения не только от участников конфликта, но и от остальных игроков.

По данным La Gazzetta dello Sport, после конфликта Лаутаро и Чалханоглу пообщались с помощью голосовых сообщений в соцсетях, после чего созвонились. В ходе телефонного разговора каждый из игроков объяснил свою позицию, однако окончательного примирения достигнуть по-прежнему не удалось. Руководство клуба и главный тренер Кристиан Киву выступают в конфликте в качестве медиаторов.

Также сообщается, что в ближайшие дни «Интер» свяжется с агентом Чалханоглу, который, как сообщалось ранее, ведет переговоры о возможном переходе турка в «Галатасарай». Миланцы готовы снизить требования и отпустить полузащитника за сумму, близкую к 30 млн евро.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoвысшая лига Турция
logoИнтер
logoХакан Чалханоглу
logoГалатасарай
logoКристиан Киву
logoЛаутаро Мартинес
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