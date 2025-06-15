«Галатасарай» проведет встречу с агентом Чалханоглу. Клуб пока не делал предложений «Интеру»
«Галатасарай» попытается подписать Хакана Чалханоглу.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что в ближайшие дни представители клуба встретятся с агентом хавбека «Интера» в Стамбуле.
На данный момент «Галатасарай» не делал официального предложения «Интеру». Сделка будет зависеть от запросов миланского клуба.
Ранее появилась информация, что «нерадзурри» готовы рассмотреть предложения по турецкому полузащитнику и оценивают его в 35-40 млн евро.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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