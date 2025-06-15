«Галатасарай» проведет встречу с агентом Чалханоглу. Клуб пока не делал предложений «Интеру»

«Галатасарай» попытается подписать Хакана Чалханоглу.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что в ближайшие дни представители клуба встретятся с агентом хавбека «Интера » в Стамбуле.

На данный момент «Галатасарай » не делал официального предложения «Интеру». Сделка будет зависеть от запросов миланского клуба.

Ранее появилась информация , что «нерадзурри» готовы рассмотреть предложения по турецкому полузащитнику и оценивают его в 35-40 млн евро.