Переход Сергеева в «Динамо» может затянуться до 1 июля. Причины задержки – юридические нюансы контракта с «Крыльями» и право первоочередного выкупа «Зенитом» («СЭ»)
Переход Ивана Сергеева в «Динамо» может затянуться до 1 июля.
Ранее сообщалось, что 30-летний форвард «Крыльев Советов» успешно прошел медосмотр для трансфера.
«Динамо» достигло договоренности с футболистом и самарским клубом. Причина задержки – юридические тонкости в контракте Сергеева и «Крыльев», а также пункт, связанный с правом «Зенита» повторить или улучшить предложение московского клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».
Утверждалось, что у «Зенита» есть право первоочередного выкупа нападающего за 250 млн рублей. Предполагается, что «Динамо» выплатит за нападающего 350 млн рублей.
Отмечается, что даже при этом последнее слово останется за самим футболистом.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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