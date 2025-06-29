Медведев отрицает, что «Зенит» препятствовал трансферу Сергеева в «Динамо»: «Людям лишь бы языки почесать»

«Зенит» не препятствовал переходу Ивана Сергеева в «Динамо».

Об этом рассказал председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев .

Ранее сообщалось , что форвард «Крыльев Советов » успешно прошел медосмотр для трансфера в «Динамо», но переход может затянуться до 1 июля из-за юридических тонкостей в контракте с самарским клубом и права «Зенита » на первоочередный выкуп футболиста.

– Писали, что «Зенит» препятствовал переходу Сергеева в «Динамо».

– Нет, это неправда! Этим людям лишь бы языки почесать, – сказал Медведев.