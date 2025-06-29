Медведев отрицает, что «Зенит» препятствовал трансферу Сергеева в «Динамо»: «Людям лишь бы языки почесать»
«Зенит» не препятствовал переходу Ивана Сергеева в «Динамо».
Об этом рассказал председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.
Ранее сообщалось, что форвард «Крыльев Советов» успешно прошел медосмотр для трансфера в «Динамо», но переход может затянуться до 1 июля из-за юридических тонкостей в контракте с самарским клубом и права «Зенита» на первоочередный выкуп футболиста.
– Писали, что «Зенит» препятствовал переходу Сергеева в «Динамо».
– Нет, это неправда! Этим людям лишь бы языки почесать, – сказал Медведев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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