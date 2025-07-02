Денис Мацуев: «У «Спартака» не может быть других целей, кроме первого места. Что бы ни происходило. Прошлогодняя заноза еще сидит»

Денис Мацуев считает, что чемпионство должно быть единственной целью «Спартака».

«У «Спартака » не может быть никаких других целей, кроме первого места. В любые времена! Что бы ни происходило, и кто бы ни играл.

Прошлогодняя заноза еще сидит. Потому что мы были близки к борьбе за титул после первой части сезона. Был феерический футбол. А что произошло потом... Надеюсь, это проанализируют», – сказал народный артист России и болельщик «Спартака».