Денис Мацуев: «У «Спартака» не может быть других целей, кроме первого места. Что бы ни происходило. Прошлогодняя заноза еще сидит»
Денис Мацуев считает, что чемпионство должно быть единственной целью «Спартака».
«У «Спартака» не может быть никаких других целей, кроме первого места. В любые времена! Что бы ни происходило, и кто бы ни играл.
Прошлогодняя заноза еще сидит. Потому что мы были близки к борьбе за титул после первой части сезона. Был феерический футбол. А что произошло потом... Надеюсь, это проанализируют», – сказал народный артист России и болельщик «Спартака».
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?16423 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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