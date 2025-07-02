  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Денис Мацуев: «У «Спартака» не может быть других целей, кроме первого места. Что бы ни происходило. Прошлогодняя заноза еще сидит»
4

Денис Мацуев: «У «Спартака» не может быть других целей, кроме первого места. Что бы ни происходило. Прошлогодняя заноза еще сидит»

Денис Мацуев считает, что чемпионство должно быть единственной целью «Спартака».

«У «Спартака» не может быть никаких других целей, кроме первого места. В любые времена! Что бы ни происходило, и кто бы ни играл.

Прошлогодняя заноза еще сидит. Потому что мы были близки к борьбе за титул после первой части сезона. Был феерический футбол. А что произошло потом... Надеюсь, это проанализируют», – сказал народный артист России и болельщик «Спартака».

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?16423 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
болельщики
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoДенис Мацуев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» – самый популярный, это не выдумки, а отражение факторного анализа. Было бы странно, если болельщики «Спартака» с этим согласились. В Москве мы вторые». Медведев о клубах РПЛ
12729 июня, 13:08
Игорь Ледяхов: «Спартак» популярнее «Зенита». Красно-белых хорошо знают в Европе и в каждом городе России»
6128 июня, 14:15
Ольга Смородская: «У «Зенита» есть шансы стать новой народной командой, так как «Спартак» на дне. Одно чемпионство за 25 лет, а сколько денег вкладывают – смешно»
18625 июня, 17:46
Главные новости
Ракитич завершает карьеру в 37 лет, сообщил тренер «Хайдука». Хавбек взял 13 трофеев с «Барсой» и дошел до финала ЧМ-2018 с Хорватией
1634 минуты назад
Черчесов о Заболотном: «Его физиологический возраст лет 7-8 не дотягивает до паспорта. Антон выдает интенсивность и делает свою работу»
1849 минут назад
«Ньюкасл» показал флаг, похожий на знамя Японии во время Второй мировой войны, в ролике о новой форме. Клуб отредактировал видео и извинился
1450 минут назадФото
Быстров о Заболотном: «Такими трансферами «Спартак» самоустраняется из гонки за чемпионство, 100%. Видимо, руководство клуба разбирается в футболе больше остальных»
42сегодня, 19:03
«Реал» – «Ювентус»: кто станет звездой матча?
сегодня, 19:00Тесты и игры
«Брага» не продала Гомеса «Спартаку» за 8 млн евро. Отступные защитника – 30 млн (Record)
21сегодня, 18:53
Сперцян о чемпионстве «Краснодара»: «Заранее решил, что понесу кубок Галицкому. У него тоже был шок, думаю. Мы все осознаем чуть позже»
21сегодня, 18:24
Черчесов о «Торпедо»: «Мы живем в стране, где законы главенствуют – и гражданские, и футбольные. Нужно ждать, чем все закончится»
45сегодня, 18:15
«Локо», «Зенит» и «Спартак» высказались против совмещения Карпина на собрании РПЛ. Утверждалось, что оно может отразиться на сборной и служить интересам «Динамо» («РБ Спорт»)
73сегодня, 18:02
Генсек РФС Митрофанов: «Иран вышел на связь, слава богу. Матч в России в октябре должен состояться»
12сегодня, 17:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» недоволен назначением Франсиско Сото главой технического комитета судей. В клубе считают, что для «новой эры судейства» нужны глубокие изменения (Marca)
29 минут назад
Иммобиле и Бернардески перейдут в «Болонью» свободными агентами. Экс-форвард «Лацио» расторгнет контракт с «Бешикташем»
122 минуты назад
«Эвертон» подпишет 2-го бомбардира «Вильярреала» Барри за 35+ млн евро (Фабрицио Романо)
28 минут назад
Зоммер заинтересовал «Галатасарай». Предложений вратарю и «Интеру» пока не было (Фабрицио Романо)
239 минут назад
Гафин о критике совмещения Карпина: «Не считаю тезис состоятельным. Если предложить большой контракт или перспективу сыграть против Бирмы, не думаю, что игрок выберет второе»
659 минут назад
«Марсель» арендовал защитника сборной Аргентины Медину у «Ланса» за 2 млн евро с выкупом за 18+2 млн
2сегодня, 19:10
Медина тренируется в общей группе «Спартака». В команде нет отстраненных игроков (Metaratings)
сегодня, 18:54
Дэвид подпишет контракт с «Юве» до 2030-го. Медосмотр форварда – 4 июля
6сегодня, 18:46
Ольмо о КЧМ: «У участников будет меньше времени на отдых, условия тяжелые. «Барса» же рада провести полноценную предсезонку»
7сегодня, 18:40
«Страсбур» выкупил Барко у «Брайтона». Контракт защитника – до 2029-го
2сегодня, 18:33