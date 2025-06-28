Игорь Ледяхов: «Спартак» популярнее «Зенита». Красно-белых хорошо знают в Европе и в каждом городе России»
Игорь Ледяхов считает, что «Спартак» популярнее «Зенита».
«На мой взгляд, «Спартак» удерживает пальму первенства в плане популярности в России. «Зенит» известен за счет побед в последние годы и экономического положения.
А «Спартак» очень хорошо знают в Европе, я уж не говорю про Россию, где красно-белых знают в каждом городе.
«Спартак» ненамного, но популярнее «Зенита», – сказал экс-игрок московской команды.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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