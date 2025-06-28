Игорь Ледяхов: «Спартак» популярнее «Зенита». Красно-белых хорошо знают в Европе и в каждом городе России»

Игорь Ледяхов считает, что «Спартак» популярнее «Зенита».

«На мой взгляд, «Спартак » удерживает пальму первенства в плане популярности в России. «Зенит» известен за счет побед в последние годы и экономического положения.

А «Спартак» очень хорошо знают в Европе, я уж не говорю про Россию, где красно-белых знают в каждом городе.

«Спартак» ненамного, но популярнее «Зенита », – сказал экс-игрок московской команды.