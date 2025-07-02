Черчесов о «Торпедо»: «Мы живем в стране, где законы главенствуют – и гражданские, и футбольные. Нужно ждать, чем все закончится»

Станислав Черчесов высказался об уголовном деле в отношении боссов «Торпедо».

Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу клуба.

По итогам сезона‑2024/25 «Торпедо» заняло 2-е место в Первой лиге и напрямую вышло в Мир РПЛ .

«Мы не знаем, что обсуждают внутри РПЛ. Ситуация неприятная.

Думать можно все что угодно, но мы живем в стране, где законы главенствуют. И гражданские, и футбольные. Нужно ждать, чем все закончится. Реально неприятный момент.

В том году были нюансы по «Химкам», сейчас сезон не начался и уже есть определенные вопросы. Я бы на своем месте эту тему прикрыл, отдал людям заниматься своими профессиональными обязанностями, чтобы они дали определенный ответ.

Сейчас с «Торпедо» вопрос. Но опять же, возникает вопрос, а кто их заменит? Сегодня нельзя дать ответ по «Торпедо », потому что нет заключения юристов», – сказал бывший главный тренер сборной России.