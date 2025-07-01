Глава РПЛ Алаев: «Это самое сложное межсезонье, надеюсь, оно скорее закончится. Не хочу даже обсуждать вариант с 15 командами, мне хочется увидеть все 240 матчей»

Президент РПЛ назвал текущее межсезонье самым сложным.

– Помните ли вы настолько событийное межсезонье с негативом?

– Это самое сложное межсезонье. Надеюсь, оно скорее закончится и начнется чемпионат, мы переключимся на футбол. Последние месяца три были турбулентные по разным причинам. Всем надо сделать выводы, чтобы фон вокруг РПЛ стабилизировался.

– Какое событие расстроило больше всего?

– Не хочу перечислять все. Из последнего – вопрос с «Торпедо» , который нужно решить, чтобы чемпионат стартовал и прошел.

– Что больше угрожает лиге – ситуация с «Сочи» или с «Торпедо»?

– У меня нет возможности получить доступ к материалам уголовного дела, не видел документов по Писарскому. Трудно сказать, что больше. Мне кажется, что дело с «Торпедо» очень тревожное.

Есть уголовное дело, которое может идти годами. А есть дисциплинарное, которое основывается на вопросах КДК. Есть прецедент с «Чайкой». С «Торпедо» неприятный, но не новый случай, есть дело, которое проходит в рамках дисциплинарного расследования. Исходя из решений КДК мы примем какие‑то решения.

Есть угроза целостности соревнований. Какое это может быть решение – я не знаю, но такой риск есть. Ждем решения. Почему 14 команд? Почему 15? Не хочу забегать вперед. Мне хочется увидеть все 240 матчей. Это очень важно с точки зрения репутации лиги.

– Могут ли заменять участника?

– Могут. Мы рассматриваем все сценарии. Коллеги понимают, чтобы заседание КДК состоялось хотя бы за неделю. Я очень не хочу даже обсуждать вариант с 15 командами. Можно заменить участника решением КДК.

Давайте начнем с того, что может оказаться, что нет основания для серьезных изменений. Другой сценарий, что участника придется заменить. Самый негативный сценарий, что придется участника снять с соревнований. Но я его обсуждать даже не хочу, – сказал президент РПЛ Александр Алаев.