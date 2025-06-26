Гендиректор «Динамо» о неприезде Карраскаля на сборы: «Ждем его возвращения, но это не произойдет, возможно. Подождем, как разрешится эта история»

В «Динамо» допустили, что Хорхе Карраскаль не вернется в расположение клуба.

Полузащитник не приехал на сборы бело-голубых после отпуска. Сообщалось , что колумбиец может перейти во «Фламенго ».

«Мы находимся в контакте с Хорхе . Ждем его возвращения. Но возможно, что этого не произойдет, потому что есть также переговоры. Давайте дождемся, как эта история разрешится, а потом все расскажу», – сказал гендиректор «Динамо » Павел Пивоваров.