Гендиректор «Динамо» о неприезде Карраскаля на сборы: «Ждем его возвращения, но это не произойдет, возможно. Подождем, как разрешится эта история»
В «Динамо» допустили, что Хорхе Карраскаль не вернется в расположение клуба.
Полузащитник не приехал на сборы бело-голубых после отпуска. Сообщалось, что колумбиец может перейти во «Фламенго».
«Мы находимся в контакте с Хорхе. Ждем его возвращения. Но возможно, что этого не произойдет, потому что есть также переговоры. Давайте дождемся, как эта история разрешится, а потом все расскажу», – сказал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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