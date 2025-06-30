Степашин о неприезде Карраскаля на сборы: «Он всегда был сложным парнем, ЦСКА от него так потихоньку освободился. Так джентльмены не поступают, даже из Латинской Америки»

Сергей Степашин считает Хорхе Карраскаля проблемным игроком.

Напомним, полузащитник бело-голубых не приехал на сборы команды после отпуска, начавшиеся 16 июня. Появлялась информация о его возможном переходе во «Фламенго».

Затем гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил на пресс-конференции, что Карраскаль вылетел в Россию и по возвращении к нему будут применены «серьезные дисциплинарные меры».

«Так джентльмены не поступают, даже из Латинской Америки, по-другому оценить не могу. У нас была история с Бителло , но он вернулся, кстати, прекрасно играет.

Карраскаль всегда был сложным парнем, почему, я думаю, ЦСКА от него так потихоньку освободился. Хотя такой нападающий-полузащитник он неплохой, но вот хотят его покупать, ради Бога, пускай приобретают», – заявил член совета директоров «Динамо».

«Динамо» оштрафует Карраскаля на 10 млн рублей за опоздание на сборы – сумму, равную зарплате хавбека за июнь (Sport Baza)