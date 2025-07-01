Гафин о предложении «Фламенго» по Карраскалю: «Если Хорхе в Москве, значит, «Динамо» что-то не устроило»
Дмитрий Гафин признался, что «Динамо» отказалось продать Хорхе Карраскаля.
Сообщалось о возможном переходе вингера во «Фламенго».
— Были ли у вас официальные предложения от «Фламенго» по Карраскалю, о которых писалось в СМИ?
— У них верная информация.
— Но вас они не устроили?
— Если Хорхе в Москве, он игрок «Динамо», значит, нас что-то не устроило, — сказал председатель совета директоров «Динамо».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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