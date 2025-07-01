Гафин о предложении «Фламенго» по Карраскалю: «Если Хорхе в Москве, значит, «Динамо» что-то не устроило»

Дмитрий Гафин признался, что «Динамо» отказалось продать Хорхе Карраскаля.

Сообщалось о возможном переходе вингера во «Фламенго ».

— Были ли у вас официальные предложения от «Фламенго» по Карраскалю, о которых писалось в СМИ?

— У них верная информация.

— Но вас они не устроили?

— Если Хорхе в Москве, он игрок «Динамо», значит, нас что-то не устроило, — сказал председатель совета директоров «Динамо».

«Динамо» подтвердило, что Карраскаль оштрафован за опоздание на сборы: «Отрицательная мотивация сработает, надеемся»