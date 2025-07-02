Семин о Заболотном: «Не понимаю, как его встроить спартаковский стиль игры. Надеются, что он сможет заменить Угальде, раз взяли»

Юрий Семин не уверен, что Антон Заболотный сможет вписаться в игру «Спартака».

Во вторник красно-белые объявили о заключении контракта с 34-летним форвардом на один сезон.

«Трансфер Заболотного – дело вкусовых качеств тренера [Деяна Станковича ]. Не понимаю, как его встроить в спартаковский стиль игры.

Наверное, ему нужен такой нападающий. Хотя в команде есть прекрасный игрок [Манфред ] Угальде.

Мне сложно комментировать этот переход. Раз взяли, значит надеются, что он сможет заменить Угальде», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России.

Романцев о Заболотном в «Спартаке»: «Если инициатива шла от Станковича, то ход интересный. Возможно, у него чутье на горячих игроков, как он сам. Антон совсем не похож на «сбитого летчика»