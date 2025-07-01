Заболотный о Станковиче: «Он сказал: «Чао, strong man!». Харизматичный тренер, очень уверен в себе. Переход в «Спартак» – резонансная история»

Антон Заболотный рассказал о впечатлении от Деяна Станковича.

34-летний нападающий перешел в «Спартак», с которым подписал соглашение на один сезон.

– Расскажи о своих первых впечатлениях в статусе спартаковца.

– Рад, что наконец-то все состоялось, очень приятные эмоции. Хочется побыстрее начать сезон и проявить себя.

– Как отреагировал, когда появилась возможность перейти в «Спартак»?

– Это было очень неожиданно. Чувствовалось напряжение, но приятное.

Понятно, что мой переход в «Спартак» – резонансная история, но это здорово мотивирует. Для меня оказаться в «Спартаке» – это шаг вперед, новый этап в карьере.

– Какое впечатление произвел на тебя Деян Станкович при первом разговоре?

– Он сказал: «Чао, strong man!». Харизматичный тренер, очень уверен в себе, четко высказывает свою позицию и видение игры.

Поэтому впечатление как о тренере, так и о человеке отличное. Будет приятно с ним работать, – сказал Антон Заболотный .

Оправдает ли Заболотный надежды «Спартака»?