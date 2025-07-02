Романцев о Заболотном в «Спартаке»: «Если инициатива шла от Станковича, то ход интересный. Возможно, у него чутье на горячих игроков, как он сам. Антон совсем не похож на «сбитого летчика»

Олег Романцев высказался о переходе форварда Антона Заболотного в «Спартак».

– Вас не удивило, что «Спартак» неожиданно проявил интерес к нападающему Заболотному? Сможет ли усилить атаку форвард, которому уже исполнилось 34 года?

– Если инициатива его появления в команде шла от Станковича , то считаю такой ход интересным. Возможно, у него особое чутье на горячих, как он сам, игроков. Заболотный из таких бойцов – мощный, маневренный, жадный до борьбы.

Что касается возраста, то он, конечно, не из молодых. Но, извините, Бесков пригласил Ярцева из Костромы, когда тот был в шаге от тридцати, что вызвало всеобщее удивление! А «Спартак » вопреки всем сомнениями заполучил лихого бомбардира, который еще и в сборной поиграл. Что стало примером высочайшего тренерского чутья, которым был наделен Константин Иванович.

Может, оно не подведет и Деяна, который увидел в уже поигравшем нападающем еще не раскрытые в нем качества? Не зря же на Заболотного в свое время обращали внимание «Зенит» с ЦСКА. А сейчас кроме «Спартака» им интересовался еще и «Краснодар». Так что он совсем не похож на «сбитого летчика», как едко отозвался о нем кто-то из диванных аналитиков.

Мой товарищ по «Спартаку» Валерий Гладилин назвал Заболотного одним из лучших российских форвардов! И если Станкович протягивает руку Антону , то он знает, какой подход в работе с ним нужен. Так что наберемся терпения и посмотрим, что из этого получится, – сказал бывший тренер красно-белых.

Рейтинг всех таранных форвардов «Спартака» в XXI веке. Теперь среди них Заболотный