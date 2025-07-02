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  • Первак о Заболотном в «Спартаке»: «Это не работа селекции, спортивного директора, а беготня. Все последнее, все с земли поднимаем, тащим какую-то фигню за 20 млн, а потом ищем русских»
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Первак о Заболотном в «Спартаке»: «Это не работа селекции, спортивного директора, а беготня. Все последнее, все с земли поднимаем, тащим какую-то фигню за 20 млн, а потом ищем русских»

Юрий Первак раскритиковал работу селекционной службы «Спартака».

Ранее московский клуб подписал контракт на год с 34-летним нападающим Антоном Заболотным.

– У них просто нет выхода. Им срочно нужно брать высокого футболиста, а их же не много, в общем и целом. Достаточно опытный, забивает, активный, держит мяч – ну, нормально.

Нет ощущения, что Заболотный не попадает в нынешнюю схему команды?

– В нынешнюю схему команды не попадают многие. Я не вижу там никакой схемы. Индивидуальная игра идет – и все. Навес – индивидуально, сброс – сбрасывать некому, опять индивидуально обыграли, попали в ногу Угальде – он забил. Попали ближе куда-то – он развернулся, обработал, забил. Все индивидуально. Я никаких схем вообще не вижу.

Еще когда ходили слухи – Заболотный, не Заболотный – я говорил, что это беготня просто. Это не работа селекционной службы, это не работа спортивного директора – это беготня. Ни о чем. Все в последнюю очередь, все последнее, то, что есть, все с земли поднимаем. Тащим какую-то фигню за 20 миллионов, а потом ищем русских.

Много же вариантов было, миллион, еще до конца чемпионата. Но работать же надо, надо следить, надо думать на опережение, работать. Они что, думают, они одни, что ли, на рынке? Или деньги у них у одних? «Динамо», «Локомотив» – все работают, все брали игроков, а они сидели, смотрели. Станкович звонил, Комличенко... Вообще не пойму, как они работают? – сказал бывший генеральный директор «Спартака». 

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?13633 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Юрий Первак
logoАнтон Заболотный
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