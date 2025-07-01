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Берковский и Тихий договариваются о переходе «Серик Беледиеспор», который возглавит Юран. Также клуб подпишет Гоцука (Legalbet)

Еще два российских футболиста в перейдут в турецкий клуб Сергея Юрана.

Защитник Дмитрий Тихий и полузащитник Илья Берковский завершают переходы в турецкий «Серик Беледиеспор», об этом сообщает Legalbet.

Оба игрока уже прибыли в Анталью.

Завтра, 2 июня, в Турцию также должен отправиться защитник Кирилл Гоцук.

Напомним, что «Серик Беледиеспор» должен возглавить Сергей Юран. Тихий и Берковский ранее выступали за «Пари НН», который тренировал Юран.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
logoИлья Берковский
logoДмитрий Тихий
Д2 Турция
logoСергей Юран
logoпремьер-лига Россия
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