Берковский и Тихий договариваются о переходе «Серик Беледиеспор», который возглавит Юран. Также клуб подпишет Гоцука (Legalbet)

Еще два российских футболиста в перейдут в турецкий клуб Сергея Юрана.

Защитник Дмитрий Тихий и полузащитник Илья Берковский завершают переходы в турецкий «Серик Беледиеспор», об этом сообщает Legalbet.

Оба игрока уже прибыли в Анталью.

Завтра, 2 июня, в Турцию также должен отправиться защитник Кирилл Гоцук.

Напомним, что «Серик Беледиеспор» должен возглавить Сергей Юран . Тихий и Берковский ранее выступали за «Пари НН», который тренировал Юран.