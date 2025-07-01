Берковский и Тихий договариваются о переходе «Серик Беледиеспор», который возглавит Юран. Также клуб подпишет Гоцука (Legalbet)
Еще два российских футболиста в перейдут в турецкий клуб Сергея Юрана.
Защитник Дмитрий Тихий и полузащитник Илья Берковский завершают переходы в турецкий «Серик Беледиеспор», об этом сообщает Legalbet.
Оба игрока уже прибыли в Анталью.
Завтра, 2 июня, в Турцию также должен отправиться защитник Кирилл Гоцук.
Напомним, что «Серик Беледиеспор» должен возглавить Сергей Юран. Тихий и Берковский ранее выступали за «Пари НН», который тренировал Юран.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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