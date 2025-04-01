«Ливерпулю» интересен форвард Жоао Педро, «Челси» – опорник Балеба. «Брайтон» оценивает игроков в 100 млн фунтов (talkSPORT)

«Брайтон» хочет по 100 млн за игроков, которые интересны «Ливерпулю» и «Челси».

«Ливерпуль » проявляет интерес к бразильскому нападающему Жоао Педро. 23-летним форвардом также интересуется «Ньюкасл », который может летом потерять Александера Исака .

«Челси» интересен опорный полузащитник «Брайтона » Карлос Балеба , которого клуб из графства Восточный Суссекс оценивает в 100 миллионов фунтов, как и Жоао Педро, сообщает talkSPORT.

Если переход Балеба состоится, это будет означать, что «Челси » заплатит больше 300 млн «чайкам» за их игроков и тренеров. Только за хавбека Мойсеса Кайседо «синие» отдали 115 млн.

Жоао Педро в этом сезоне провел 23 матча в АПЛ , забил 8 голов и сделал 6 ассистов. Его подробная статистика – здесь .

На счету Балеба 25 матчей, 2 гола, 1 ассист, 6 желтых и 1 красная карточка. Его подробная статистика – здесь .