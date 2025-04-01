«Ливерпулю» интересен форвард Жоао Педро, «Челси» – опорник Балеба. «Брайтон» оценивает игроков в 100 млн фунтов (talkSPORT)
«Ливерпуль» проявляет интерес к бразильскому нападающему Жоао Педро. 23-летним форвардом также интересуется «Ньюкасл», который может летом потерять Александера Исака.
«Челси» интересен опорный полузащитник «Брайтона» Карлос Балеба, которого клуб из графства Восточный Суссекс оценивает в 100 миллионов фунтов, как и Жоао Педро, сообщает talkSPORT.
Если переход Балеба состоится, это будет означать, что «Челси» заплатит больше 300 млн «чайкам» за их игроков и тренеров. Только за хавбека Мойсеса Кайседо «синие» отдали 115 млн.
Жоао Педро в этом сезоне провел 23 матча в АПЛ, забил 8 голов и сделал 6 ассистов. Его подробная статистика – здесь.
На счету Балеба 25 матчей, 2 гола, 1 ассист, 6 желтых и 1 красная карточка. Его подробная статистика – здесь.
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