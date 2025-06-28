Шнякин поздравил Нагучева с призом лучшему комментатору сезона: «Мы подшучиваем: в некоторых интонациях Нагуч – чисто Васин сыночек. Справедливо, что его наследник берет премию имени Уткина»
Вчера Нагучев получил приз имени Василия Уткина на премии «Winline Герои РПЛ».
«Теплое чувство большой радости за друга! Чистое, без примеси лишних мыслей, удовольствие. Сидишь и лыбу давишь в зрительном зале.
Абсолютно заслуженная награда для Ромы, лучшего комментатора РПЛ-24/25. Здорово, что она пришла к нему в этом году. По личным причинам, профессиональным, каким угодно. Вот ему точно нужнее. Даже в его руках награда смотрится органично и стильно. Инспирирующее признание болельщиков, тренеров, игроков, экспертов.
Это важно и для профессии. К примеру, считаю, что у меня с Костей несколько стилистических пересечений. Репортаж Нагучева – другой в деталях. В нем на особом счету повествование и атмосферность, в которую Рома заманивает зрителя. Выходит, зрителю нравится! Зрителю нужно разное. Мы иногда подшучиваем: в некоторых интонациях Нагуч – ну чисто Васин сыночек. Значит, справедливо, что его воспитанник и наследник забирает премию имени В. В. Уткина.
К концу вечера/ночи меня начали смущать и даже немного раздражать слова поддержки и рассказы о том, что «мы-то за тебя голосовали, Дима». Ответ был простой: «Ну и зря, я вот – за Нагучева». Как-то писал вам об этом: не верю, что зрители оценивают комментатора за отдельный сезон, они просто выбирают того, кто в целом им по душе.
В этом плане моя непорочная радость распространяется на всех нас троих. И сверхстабильного топа Костю [Генича], и свежего триумфатора Рому, и меня все три года существования премии Winline герои РПЛ из лонглиста комментаторов отправляют в шорт-лист номинантов. Именно это делают ЗРИТЕЛИ, что само по себе драгоценно», – написал комментатор «Матч ТВ» Шнякин.