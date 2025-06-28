Шнякин поздравил Нагучева с призом лучшему комментатору сезона: «Мы подшучиваем: в некоторых интонациях Нагуч – чисто Васин сыночек. Справедливо, что его наследник берет премию имени Уткина»

Дмитрий Шнякин поздравил Романа Нагучева с получением приза лучшему комментатору.

Вчера Нагучев получил приз имени Василия Уткина на премии «Winline Герои РПЛ».

«Теплое чувство большой радости за друга! Чистое, без примеси лишних мыслей, удовольствие. Сидишь и лыбу давишь в зрительном зале.

Абсолютно заслуженная награда для Ромы, лучшего комментатора РПЛ-24/25. Здорово, что она пришла к нему в этом году. По личным причинам, профессиональным, каким угодно. Вот ему точно нужнее. Даже в его руках награда смотрится органично и стильно. Инспирирующее признание болельщиков, тренеров, игроков, экспертов.

Это важно и для профессии. К примеру, считаю, что у меня с Костей несколько стилистических пересечений. Репортаж Нагучева – другой в деталях. В нем на особом счету повествование и атмосферность, в которую Рома заманивает зрителя. Выходит, зрителю нравится! Зрителю нужно разное. Мы иногда подшучиваем: в некоторых интонациях Нагуч – ну чисто Васин сыночек. Значит, справедливо, что его воспитанник и наследник забирает премию имени В. В. Уткина.

К концу вечера/ночи меня начали смущать и даже немного раздражать слова поддержки и рассказы о том, что «мы-то за тебя голосовали, Дима». Ответ был простой: «Ну и зря, я вот – за Нагучева». Как-то писал вам об этом: не верю, что зрители оценивают комментатора за отдельный сезон, они просто выбирают того, кто в целом им по душе.

В этом плане моя непорочная радость распространяется на всех нас троих. И сверхстабильного топа Костю [Генича ], и свежего триумфатора Рому, и меня все три года существования премии Winline герои РПЛ из лонглиста комментаторов отправляют в шорт-лист номинантов. Именно это делают ЗРИТЕЛИ, что само по себе драгоценно», – написал комментатор «Матч ТВ » Шнякин .