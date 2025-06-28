  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шнякин поздравил Нагучева с призом лучшему комментатору сезона: «Мы подшучиваем: в некоторых интонациях Нагуч – чисто Васин сыночек. Справедливо, что его наследник берет премию имени Уткина»
11

Шнякин поздравил Нагучева с призом лучшему комментатору сезона: «Мы подшучиваем: в некоторых интонациях Нагуч – чисто Васин сыночек. Справедливо, что его наследник берет премию имени Уткина»

Дмитрий Шнякин поздравил Романа Нагучева с получением приза лучшему комментатору.

Вчера Нагучев получил приз имени Василия Уткина на премии «Winline Герои РПЛ».

«Теплое чувство большой радости за друга! Чистое, без примеси лишних мыслей, удовольствие. Сидишь и лыбу давишь в зрительном зале.

Абсолютно заслуженная награда для Ромы, лучшего комментатора РПЛ-24/25. Здорово, что она пришла к нему в этом году. По личным причинам, профессиональным, каким угодно. Вот ему точно нужнее. Даже в его руках награда смотрится органично и стильно. Инспирирующее признание болельщиков, тренеров, игроков, экспертов.

Это важно и для профессии. К примеру, считаю, что у меня с Костей несколько стилистических пересечений. Репортаж Нагучева – другой в деталях. В нем на особом счету повествование и атмосферность, в которую Рома заманивает зрителя. Выходит, зрителю нравится! Зрителю нужно разное. Мы иногда подшучиваем: в некоторых интонациях Нагуч – ну чисто Васин сыночек. Значит, справедливо, что его воспитанник и наследник забирает премию имени В. В. Уткина.

К концу вечера/ночи меня начали смущать и даже немного раздражать слова поддержки и рассказы о том, что «мы-то за тебя голосовали, Дима». Ответ был простой: «Ну и зря, я вот – за Нагучева». Как-то писал вам об этом: не верю, что зрители оценивают комментатора за отдельный сезон, они просто выбирают того, кто в целом им по душе.

В этом плане моя непорочная радость распространяется на всех нас троих. И сверхстабильного топа Костю [Генича], и свежего триумфатора Рому, и меня все три года существования премии Winline герои РПЛ из лонглиста комментаторов отправляют в шорт-лист номинантов. Именно это делают ЗРИТЕЛИ, что само по себе драгоценно», – написал комментатор «Матч ТВ» Шнякин

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
телевидение
logoРоман Нагучев
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Шнякин
logoКонстантин Генич
logoМатч ТВ
logoВасилий Уткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Челси» против «Бенфики», «Палмейрас» сыграет с «Ботафого»
245 минут назад
Клопп о новом формате КЧМ: «Худшая идея, реализованная в футболе. Игроки не смогут восстановиться ни физически, ни морально. Боюсь, будет беспрецедентное число травм»
58 минут назад
Месси, Хвича, Суарес, Рамос, Гарсия из «Реала» и Йылдыз из «Юве» – в сборной группового этапа КЧМ от WhoScored
1739 минут назад
«Лацио» через суд выселил с базы бывшего дрессировщика орла-талисмана клуба. Выкладывавший фото пениса Бернабе отказывался съезжать добровольно
1645 минут назад
«Фернандес – фуфло самое настоящее. Он в России понты навел для кухарок, а в Бразилии никому не нужен. 10 лет болтался в ЦСКА и по-русски не научился разговаривать». Пономарев о Марио
4759 минут назад
«Зачем иностранцы в штабе сборной? Романцева пригласи, «Царя», Шалимова, Аленичева. Я возмущен!» Кавазашвили о помощниках Карпина
33сегодня, 09:32
Радимов попал в список «Миротворца»
48сегодня, 09:18
Самое время создать блог – выскажитесь про КЧМ на Трибуне
сегодня, 09:00
Генсек РФС Митрофанов: «Украинцы постоянно рекомендуют той или иной стране с нами не играть. Но вы же видите, что матчи проводятся, причем с интересными и сильными сборными»
16сегодня, 08:40
Экс-игрок ЦСКА Пилиев: «У сына аутизм. В Москве есть все, чтобы вырастить ребенка с такой особенностью, но в целом по России тема не изучена, есть большие проблемы со специалистами»
49сегодня, 08:33
Ко всем новостям
Последние новости
Дюков сообщил, что РФС обсуждал с США проведение товарищеского матча на юношеском и молодежном уровнях
14 минут назад
LEON Вторая лига А. «Челябинск» сыграет с «Волгарем» в ответном переходном матче
33 минуты назад
Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. Мексика сыграет с Саудовской Аравией, Канада – с Гватемалой, США встретятся с Коста-Рикой в понедельник
51 минуту назад
Мурад Мусаев: «Надо забыть уже чемпионство «Краснодара». Если хотим побеждать, это нужно оставить в прошлом»
4сегодня, 09:15
«Хоффенхайм» купил защитника сборной Японии Матиду у «Юниона» за 4,5 млн евро
1сегодня, 09:13Фото
Титов про РПЛ: «Смена чемпиона пойдет на пользу. То же было, когда «Спартак» выиграл 6 раз подряд – мы тогда чуть ли не мертвые повылезали, да и клуб разваливался изнутри»
10сегодня, 08:58
Иммобиле перейдет в «Болонью» из «Бешикташа». 35-летний форвард стал лучшим бомбардиром турецкого клуба в прошлом сезоне
7сегодня, 08:56
Сперцян о Тикнизяне в «Црвене Звезде»: «Рад за него. Наир хотел бороться за высокие места, играть в еврокубках. Желаю проявить себя и уехать в более сильный чемпионат»
1сегодня, 08:45
Черчесов о том, кто лучше как вратарь – он или Агкацев: «Агкацев. Он действующий вратарь, я прошлый. Имена одинаковые – уже хорошо»
4сегодня, 08:28
МЛС. «Атланта» Миранчука встретится с «Интер Майами» Месси, «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Реал Солт Лэйк»
7сегодня, 08:14