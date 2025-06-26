Главный вопрос в трансфере Карраскаля во «Фламенго» – гарантии перевода средств на счет «Динамо». Стороны возобновили переговоры («СЭ»)

Хорхе Карраскаль по-прежнему может перейти во «Фламенго».

Переговоры «Динамо » и бразильского клуба возобновились, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Главным вопросом в переговорах является гарантии перевода средств на счет московского клуба.

В прошлом сезоне атакующий полузащитник забил 8 голов и сделал 5 передач в 35 матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.