«Динамо» оштрафует Карраскаля на 10 млн рублей за опоздание на сборы – сумму, равную зарплате хавбека за июнь (Sport Baza)

«Динамо» оштрафует Хорхе Карраскаля на месячную зарплату за опоздание на сборы.

Напомним, полузащитник бело-голубых не приехал на сборы команды после отпуска, начавшиеся 16 июня. Появлялась информация о его возможном переходе во «Фламенго».

На вчерашней пресс-конференции гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил , что Карраскаль вылетел в Россию и по возвращении к нему будут применены «серьезные дисциплинарные меры».

По данным Sport Baza, руководство «Динамо» решило оштрафовать колумбийца на зарплату за июнь, что составляет порядка 10 млн рублей. Также сообщается, что Карраскаль мог быть оштрафован на еще одну месячную зарплату, если бы не вернулся в расположение клуба до конца месяца.

Отмечается, что Карраскаль решил задержаться в Колумбии, сославшись на усталость после сезона в «Динамо » и матчей за сборную.