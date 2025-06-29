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  • Ямаль – лучший игрок мира по версии GiveMeSport. Дембеле – 2-й, Мбаппе – 4-й, Винисиус – 8-й, Месси – 11-й, Холанд – 14-й, Хвича – 24-й
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Ямаль – лучший игрок мира по версии GiveMeSport. Дембеле – 2-й, Мбаппе – 4-й, Винисиус – 8-й, Месси – 11-й, Холанд – 14-й, Хвича – 24-й

Ламин Ямаль признан GiveMeSport лучшим игроком мира.

Вингер «Барселоны» и сборной Испании занял первую строчку в списке из 25 футболистов. В качестве критериев, использованных при составлении рейтинга, – стабильно высокие результаты и всеобщее признание.

В топ-25 попали:

1. Ламин Ямаль, «Барселона».

2. Усман Дембеле, «ПСЖ».

3. Мохамед Салах, «Ливерпуль».

4. Килиан Мбаппе, «Реал».

5. Рафинья Диас, «Барселона».

6. Харри Кейн, «Бавария».

7. Роберт Левандовски, «Барселона».

8. Винисиус Жуниор, «Реал».

9. Педри, «Барселона».

10. Джуд Беллингем, «Реал».

11. Лионель Месси, «Интер Майами».

12. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».

13. Витинья, «ПСЖ».

14. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

15. Родри, «Манчестер Сити».

16. Дезире Дуэ, «ПСЖ».

17. Жоау Невеш, «ПСЖ».

18. Деклан Райс, «Арсенал».

19. Флориан Виртц, «Ливерпуль».

20. Букайо Сака, «Арсенал».

21. Джамал Мусиала, «Бавария».

22. Алиссон, «Ливерпуль».

23. Нуну Мендеш, «ПСЖ».

24. Хвича Кварацхелия, «ПСЖ».

25. Лаутаро Мартинес, «Интер».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
рейтинги
logoАрсенал
logoРафинья Диас
logoВитинья
logoФлориан Виртц
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoДеклан Райс
logoУсман Дембеле
logoПедри
logoИнтер
logoлига 1 Франция
logoРоберт Левандовски
logoНуну Мендеш
logoИнтер Майами
logoпремьер-лига Англия
logoВирджил ван Дейк
logoЛиверпуль
logoДжуд Беллингем
logoДжамал Мусиала
logoМохамед Салах
logoПСЖ
logoМанчестер Сити
logoАлиссон
logoХвича Кварацхелия
logoДезире Дуэ
logoРодри
logoМЛС
logoбундеслига Германия
logoЖоау Невеш
logoЛионель Месси
logoЭрлинг Холанд
logoБавария
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoсерия А Италия
logoЛаутаро Мартинес
logoХарри Кейн
logoБукайо Сака
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
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