Ямаль – лучший игрок мира по версии GiveMeSport. Дембеле – 2-й, Мбаппе – 4-й, Винисиус – 8-й, Месси – 11-й, Холанд – 14-й, Хвича – 24-й

Ламин Ямаль признан GiveMeSport лучшим игроком мира.

Вингер «Барселоны» и сборной Испании занял первую строчку в списке из 25 футболистов. В качестве критериев, использованных при составлении рейтинга, – стабильно высокие результаты и всеобщее признание.

В топ-25 попали:

1. Ламин Ямаль , «Барселона».

2. Усман Дембеле , «ПСЖ».

3. Мохамед Салах, «Ливерпуль».

4. Килиан Мбаппе , «Реал».

5. Рафинья Диас, «Барселона».

6. Харри Кейн, «Бавария».

7. Роберт Левандовски , «Барселона».

8. Винисиус Жуниор, «Реал».

9. Педри, «Барселона».

10. Джуд Беллингем, «Реал».

11. Лионель Месси, «Интер Майами».

12. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».

13. Витинья, «ПСЖ».

14. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

15. Родри, «Манчестер Сити».

16. Дезире Дуэ, «ПСЖ».

17. Жоау Невеш, «ПСЖ».

18. Деклан Райс, «Арсенал».

19. Флориан Виртц, «Ливерпуль».

20. Букайо Сака, «Арсенал».

21. Джамал Мусиала, «Бавария».

22. Алиссон, «Ливерпуль».

23. Нуну Мендеш, «ПСЖ».

24. Хвича Кварацхелия, «ПСЖ».

25. Лаутаро Мартинес, «Интер».