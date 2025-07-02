«Челси» стал главным фаворитом КЧМ после 1/8 финала по версии Opta – 26,8% на победу. «ПСЖ» с 24,9% – 2-й, «Реал» с 16,9% – 3-й, «Бавария» с 14,8% – 4-я, «Флуминенсе» с 1,6% – последний
«Челси» и «ПСЖ» стали главными претендентами на победу в клубном ЧМ.
Суперкомпьютер Opta провел 10 тысяч симуляций оставшейся части турнира. На их основе были подсчитаны шансы команд на завоевание трофея.
Первое место занял «Челси» с вероятностью победы в турнире 26,8%. Вторая строчка осталась за «ПСЖ», «Реал» идет третьим.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Челси» – 26,8%
2. «ПСЖ» – 24,9%
3. «Реал» – 16,9%
4. «Бавария» – 14,8%
5. «Боруссия» – 7,6%
6. «Аль-Хилаль» – 4,3%
7. «Палмейрас» – 3%
8. «Флуминенсе» – 1,55%
«ПСЖ» и «Ман Сити» – главные фавориты КЧМ после группового этапа по версии Opta. «Интер» – 3-й, «Бавария» – 4-я, «Реал» – 6-й, шансы «Майами» – 0,28%
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?12078 голосов
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Opta
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