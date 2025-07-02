«Челси» стал главным фаворитом КЧМ после 1/8 финала по версии Opta – 26,8% на победу. «ПСЖ» с 24,9% – 2-й, «Реал» с 16,9% – 3-й, «Бавария» с 14,8% – 4-я, «Флуминенсе» с 1,6% – последний