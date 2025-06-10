АПЛ – сильнейшая лига мира по версии Opta. Серия А и Ла Лига – в тройке, РПЛ делит 23-е место

АПЛ признана Opta Sports сильнейшей лигой мира.

Список был составлен по итогам сезона на основании уровня выступающих в чемпионатах команд.

Средний показатель силы клубов, которые будут выступать в следующем сезоне Премьер-лиги, равен 92,6 из 100.

В десятку лучших лиг попали:

1. АПЛ – 92,6.

2-3. Серия А – 87.

2-3. Ла Лига – 87.

4. Бундеслига – 86,3.

5. Лига 1 – 85,5.

6. Чемпионшип – 80,9.

7. Лига Бельгии – 80,5.

8. Лига Португалии – 79,8.

9. Лига Бразилии – 79,4.

10. Лига Нидерландов – 78,8.

Мир РПЛ делит 23-е место с чемпионатами Австрии и Швейцарии, средний рейтинг их клубов – 76,1.