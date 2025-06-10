АПЛ – сильнейшая лига мира по версии Opta. Серия А и Ла Лига – в тройке, РПЛ делит 23-е место
АПЛ признана Opta Sports сильнейшей лигой мира.
Список был составлен по итогам сезона на основании уровня выступающих в чемпионатах команд.
Средний показатель силы клубов, которые будут выступать в следующем сезоне Премьер-лиги, равен 92,6 из 100.
В десятку лучших лиг попали:
1. АПЛ – 92,6.
2-3. Серия А – 87.
2-3. Ла Лига – 87.
4. Бундеслига – 86,3.
5. Лига 1 – 85,5.
6. Чемпионшип – 80,9.
7. Лига Бельгии – 80,5.
8. Лига Португалии – 79,8.
9. Лига Бразилии – 79,4.
10. Лига Нидерландов – 78,8.
Мир РПЛ делит 23-е место с чемпионатами Австрии и Швейцарии, средний рейтинг их клубов – 76,1.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
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