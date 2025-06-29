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«Краснодар» признан лучшей командой РПЛ-2024/25. Команда выиграла титул, Мусаев стал лучшим тренером, а Кордоба – лучшим игроком сезона

«Краснодар» признан лучшей командой России по итогам сезона-2024/25.

Бюро исполкома РФС утвердило победителя в номинации, сообщается в телеграм-канале Российского футбольного союза.

Команда Мурада Мусаева стала победителем Мир РПЛ в минувшем сезоне. Это первое чемпионство в истории клуба.

Ранее Мурад Мусаев был признан лучшим тренером сезона на премии «Winline Герои РПЛ», а форвард клуба Джон Кордоба – лучшим нападающим, автором лучшего гола и лучшим футболистом сезона. Еще два игрока «Краснодара» также удостоились наград: Эдуарда Сперцяна назвали лучшим полузащитником, а Станислава Агкацева – лучшим вратарем.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал РФС
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