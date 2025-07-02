«Ливерпуль» продал Куансу в «Байер». Англичане получат 30+5 млн фунтов за 22-летнего защитника

«Ливерпуль» продал Джарелла Куансу в «Байер».

Сообщалось , что английский клуб получит за 22-летнего защитника 30 млн фунтов, а также 5 млн фунтов в качестве возможных бонусов.

В минувшем сезоне Куанса провел за «Ливерпуль» 25 матчей во всех турнирах. Всего на его счету 58 игр за основную команду.

«Все в «Ливерпуле » хотели бы поблагодарить Джарелла за его вклад и пожелать ему всего наилучшего в будущем», – сказано в сообщении клуба.

«Ливерпуль» сможет выкупить Куансу у «Байера» за 60+10 млн фунтов. «Красные» продают защитника вдвое дешевле