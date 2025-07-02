«Ливерпуль» продал Куансу в «Байер». Англичане получат 30+5 млн фунтов за 22-летнего защитника
«Ливерпуль» продал Джарелла Куансу в «Байер».
Сообщалось, что английский клуб получит за 22-летнего защитника 30 млн фунтов, а также 5 млн фунтов в качестве возможных бонусов.
В минувшем сезоне Куанса провел за «Ливерпуль» 25 матчей во всех турнирах. Всего на его счету 58 игр за основную команду.
«Все в «Ливерпуле» хотели бы поблагодарить Джарелла за его вклад и пожелать ему всего наилучшего в будущем», – сказано в сообщении клуба.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Ливерпуля»
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