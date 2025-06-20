«Байер» согласовал с «Ливерпулем» трансфер Куансы за 30 млн евро и бонусы, контракт – до 2030 года (Флориан Плеттенберг)
«Байер» и «Ливерпуль» согласовали трансфер Джарелла Куансы.
«Соглашение между «Байером» и «Ливерпулем» достигнуто. Стороны договорились о трансфере – контракт рассчитан до 2030 года.
Сумма сделки составляет 30 миллионов евро плюс бонусы. Медосмотр уже в процессе подготовки и, как ожидается, пройдет на следующей неделе», – написал журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Сообщалось, что 22-летний центральный защитник был приоритетной целью «Байера» в качестве замены Джонатану Та.
В минувшем сезоне АПЛ Куанса провел 13 матчей. Статистику англичанина можно найти здесь.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Флориана Плеттенберга
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