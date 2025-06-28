«Ливерпуль» сможет выкупить Куансу у «Байера» за 60+10 млн фунтов. «Красные» продают защитника вдвое дешевле

У «Ливерпуля» будет право обратного выкупа Джарелла Куансы.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что полузащитник перейдет в команду из Леверкузена за 30 млн фунтов и еще 5 млн в качестве бонусов. Медосмотр состоится в понедельник.

В дальнейшем мерсисайдцы смогут приобрести Куансу за 60+10 млн фунтов.

Воспитанник «Ливерпуля» провел в АПЛ 30 матчей и забил 2 гола. Подробно со статистикой 22-летнего Куансы можно ознакомиться здесь .