«Ливерпуль» сможет выкупить Куансу у «Байера» за 60+10 млн фунтов. «Красные» продают защитника вдвое дешевле
У «Ливерпуля» будет право обратного выкупа Джарелла Куансы.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что полузащитник перейдет в команду из Леверкузена за 30 млн фунтов и еще 5 млн в качестве бонусов. Медосмотр состоится в понедельник.
В дальнейшем мерсисайдцы смогут приобрести Куансу за 60+10 млн фунтов.
Воспитанник «Ливерпуля» провел в АПЛ 30 матчей и забил 2 гола. Подробно со статистикой 22-летнего Куансы можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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