Куанса перейдет в «Байер» за 30+5 млн фунтов. «Ливерпуль» получит право обратного выкупа

Джарелл Куанса переходит в «Байер».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что 22-летний защитник подпишет контракт до 2030 года. Сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов, бонусы – 5 млн фунтов.

Кроме того, у «Ливерпуля » будет право обратного выкупа Куансы, что позволит мерсисайдцам сохранять контроль над игроком в будущем.

В минувшем сезоне АПЛ Куанса провел 13 матчей. Статистику англичанина можно найти здесь .