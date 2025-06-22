Куанса перейдет в «Байер» за 30+5 млн фунтов. «Ливерпуль» получит право обратного выкупа
Джарелл Куанса переходит в «Байер».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что 22-летний защитник подпишет контракт до 2030 года. Сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов, бонусы – 5 млн фунтов.
Кроме того, у «Ливерпуля» будет право обратного выкупа Куансы, что позволит мерсисайдцам сохранять контроль над игроком в будущем.
В минувшем сезоне АПЛ Куанса провел 13 матчей. Статистику англичанина можно найти здесь.
Что теперь будет с «Торпедо»?10353 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости