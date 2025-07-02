Бернарду о вылете «Сити» с КЧМ: «Никто не хотел пораньше в отпуск, мы уже привыкли обходиться без них из-за безумного календаря. Мы серьезно относимся к турнирам и хотели победить»

Бернарду Силва заявил, что игроки «Ман Сити» не хотели раньше уйти в отпуск.

«Горожане» проиграли «Аль-Хилалю» в 1/8 финала клубного ЧМ со счетом 3:4.

«Никто не хотел проигрывать, никто не хотел в отпуск пораньше. К сожалению, мы уже привыкли обходиться без отпусков, потому что календарь безумный. Но когда мы участвуем в турнире, мы относимся к нему очень серьезно.

У нас были большие амбиции на этом клубном чемпионате мира, и мы хотели победить», – сказал полузащитник «Ман Сити ».