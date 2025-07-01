Милинкович-Савич о 4:3 с «Сити»: «Посмотрим, будут ли критиковать «Аль-Хилаль» теперь. Мы показали, что все не так, как говорят о нашей лиге»
Сергей Милинкович-Савич ответил критикам саудовской лиги после победы над «Сити».
«Аль-Хилаль» обыграл «горожан» в 1/8 финала клубного ЧМ (4:3).
«Посмотрим, будут ли нас критиковать теперь. Мы показали, что все не так, как говорят о нашей лиге.
Мы показали это в матчах против «Реала», «Зальцбурга», «Пачуки» – и сегодня. Надеюсь, мы продолжим это доказывать», – сказал полузащитник «Аль-Хилаля».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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