Милинкович-Савич о 4:3 с «Сити»: «Посмотрим, будут ли критиковать «Аль-Хилаль» теперь. Мы показали, что все не так, как говорят о нашей лиге»

Сергей Милинкович-Савич ответил критикам саудовской лиги после победы над «Сити».

«Аль-Хилаль » обыграл «горожан» в 1/8 финала клубного ЧМ (4:3).

«Посмотрим, будут ли нас критиковать теперь. Мы показали, что все не так, как говорят о нашей лиге.

Мы показали это в матчах против «Реала», «Зальцбурга», «Пачуки» – и сегодня. Надеюсь, мы продолжим это доказывать», – сказал полузащитник «Аль-Хилаля».