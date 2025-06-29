Президент «Спортинга» о Дьокереше: «Виктор может уйти, если только у него не худший агент в мире. Кунью и Мбемо продали примерно за 70 млн евро, хотя они не обладают тем же качеством»

Президент «Спортинга» не считает необходимым продавать Виктора Дьокереша.

«Спортинг» очень спокойно относится к [ситуации] Дьокереша. Клубу не нужно его продавать. Мы уже прошли этап, когда нам пришлось продать наши лучшие активы. Точно так же, как нам не нужно его продавать, мы по-прежнему неравнодушны к мечтам Виктора. У «Спортинга» есть обязательство, взятое президентом, не запрашивать сумму отступных и учитывать результаты Виктора в прошлом сезоне.

Если вы спросите меня сегодня, есть большая вероятность того, что Виктор уйдет. В последние недели мы следили за рынком. Я видел, как игрок вроде Субименди , который на шесть месяцев моложе Виктора, ушел в «Арсенал» за 65 млн евро. Я видел, как в Премьер-лиге продавали двух игроков – Матеуса Кунью и [Бриана] Мбемо . Нападающие, которые, по моему мнению, не обладают качеством Виктора, были проданы примерно за 70 млн евро. Мы говорим об игроках, которым 26 лет.

Поэтому, учитывая требования, которые мы предъявляем по стоимости Виктора , я считаю, что он может уйти, если только у него не худший агент в мире. Во что мне трудно поверить, потому что он один из лучших футболистов в мире», – заявил президент «Спортинга» Фредерику Варандаш.

Дьокереш может не явиться на предсезонку «Спортинга» из-за конфликта с клубом. Форвард интересен «Арсеналу» и «Ювентусу»