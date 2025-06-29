  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Президент «Спортинга» о Дьокереше: «Виктор может уйти, если только у него не худший агент в мире. Кунью и Мбемо продали примерно за 70 млн евро, хотя они не обладают тем же качеством»
4

Президент «Спортинга» о Дьокереше: «Виктор может уйти, если только у него не худший агент в мире. Кунью и Мбемо продали примерно за 70 млн евро, хотя они не обладают тем же качеством»

Президент «Спортинга» не считает необходимым продавать Виктора Дьокереша.

«Спортинг» очень спокойно относится к [ситуации] Дьокереша. Клубу не нужно его продавать. Мы уже прошли этап, когда нам пришлось продать наши лучшие активы. Точно так же, как нам не нужно его продавать, мы по-прежнему неравнодушны к мечтам Виктора. У «Спортинга» есть обязательство, взятое президентом, не запрашивать сумму отступных и учитывать результаты Виктора в прошлом сезоне.

Если вы спросите меня сегодня, есть большая вероятность того, что Виктор уйдет. В последние недели мы следили за рынком. Я видел, как игрок вроде Субименди, который на шесть месяцев моложе Виктора, ушел в «Арсенал» за 65 млн евро. Я видел, как в Премьер-лиге продавали двух игроков – Матеуса Кунью и [Бриана] Мбемо. Нападающие, которые, по моему мнению, не обладают качеством Виктора, были проданы примерно за 70 млн евро. Мы говорим об игроках, которым 26 лет.

Поэтому, учитывая требования, которые мы предъявляем по стоимости Виктора, я считаю, что он может уйти, если только у него не худший агент в мире. Во что мне трудно поверить, потому что он один из лучших футболистов в мире», – заявил президент «Спортинга» Фредерику Варандаш.

Дьокереш может не явиться на предсезонку «Спортинга» из-за конфликта с клубом. Форвард интересен «Арсеналу» и «Ювентусу»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A Bola
logoСпортинг
logoвысшая лига Португалия
logoВиктор Дьокереш
возможные трансферы
logoАрсенал
деньги
logoБриан Мбемо
агенты
Фредерику Варандаш
logoМартин Субименди
logoМатеус Кунья
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Арсенал» готовит новое предложение по Дьокерешу. «Спортинг» хочет не менее 80 млн евро (A Bola)
4525 июня, 14:49
Дьокереш может не явиться на предсезонку «Спортинга» из-за конфликта с клубом. Форвард интересен «Арсеналу» и «Ювентусу»
5924 июня, 09:45
«Реал» отказался от Дьокереша из-за высокой стоимости и статуса игрока старта. Клуб ищет форварда профиля Хоселу, готового быть запасным (The Athletic)
7417 июня, 08:14
«Ювентус» ради трансфера Дьокереша готов продать Влаховича, Луиса и еще шесть игроков
2516 июня, 09:26
Главные новости
«Зенит» не планирует трансфер Абрахама. Сообщения о желании подписать форварда – преувеличение его агентов («СЭ»)
513 минут назад
Товарищеские матчи. «Спартак» победил «Торпедо», «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи, «Локо» против тульского «Арсенала»
3521 минуту назад
Карпин о проклятии «Динамо»: «Сходите куда-нибудь, поставьте свечку – выиграем. Какие ко мне вопросы, если проблема в этом?»
2235 минут назад
Роналду о новом контракте с «Аль-Насром»: «Дело не только в футболе, я хочу вносить вклад в развитие страны. Фанаты любят меня, мы можем выиграть серьезный трофей с клубом»
28сегодня, 11:55
Газзаев об организации КЧМ в США: «Если бы турнир провели в России, проблем бы не было и на матчах был бы аншлаг. У нас идеальные условия в плане погоды и инфраструктуры»
42сегодня, 11:52
Челестини попробует выучить русский: «Знаю 5 языков, но говорить по-русски мне сложно – я принимаю вызов. Много играл в Москве, был здесь как турист – уверен, что изучу город»
34сегодня, 11:27
«Неправильно, что никак не оценили Дзюбу по итогам сезона. Младшее поколение видит в нем человека, к успехам которого стремится. Такие люди делают государство сильнее». Тедеев об Артеме
26сегодня, 11:11
Заболотный подписал контракт со «Спартаком» и взял 91-й номер («РБ Спорт»)
111сегодня, 10:58
«Спартак» предложил Унаи 1,8 млн евро в год и бонусы (Metaratings)
29сегодня, 10:56Видео
«Оренбург» готов заменить «Торпедо» в РПЛ, сказал президент клуба: «Мы готовы хоть завтра – и по составу, и по инфраструктуре. Пока это домыслы, дождемся официальной информации»
31сегодня, 10:48
Ко всем новостям
Последние новости
Челестини о Сафонове в ЦСКА: «Я был капитаном «Марселя» в свое время, поэтому не хочу покупать игроков из «ПСЖ»
1 минуту назад
Карраскаль вернется в расположение «Динамо», сообщил Пивоваров: «Ожидаем прилет сегодня вечером. Серьезные дисциплинарные меры применены»
113 минут назад
«Атлетико» во вторник подпишет Руджери за 17+3 млн евро
122 минуты назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Чанчунь» – 2:1. Чжу Чэньцзе и Тейшера забили по голу
328 минут назад
Соболенко выложила фото с Фердинандом, подарившим ей футболку «МЮ»
545 минут назадФото
Дуэ о матче с «Интер Майами»: «На КЧМ играют лучшие команды мира, в плей-офф нет права на ошибку. Цель «ПСЖ» – сыграть в свой футбол и победить»
247 минут назад
Тренер «Партизана» Благоевич о Братском Кубке: «Турнир подчеркивает сотрудничество, дружбу между Россией и Сербией. Большая честь находиться в Москве»
6сегодня, 11:39
Гендиректор «Динамо» о ситуации с «Химками»: «Это наносит ущерб соревнованию, имиджу нашего футбола. Что-то системно надо менять»
3сегодня, 11:37
Хенесс о словах Маттеуса про 80-100 млн за Вольтемаде: «Лотар не в своем уме. Эти эксперты давно сидят у меня в печенках»
6сегодня, 11:28
«Челси» может подписать Жоао Педро до 3 июля, переговоры с «Брайтоном» продолжаются. Клуб надеется, что форвард сможет сыграть на КЧМ (Бен Джейкобс)
5сегодня, 11:17