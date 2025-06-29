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Президент «Спортинга» о Дьокереше: «Виктор не уйдет за 60+10 млн. Оставить его не проблема для нас, это будет проблемой для соперников»

«Спортинг» не готов продать Виктора Дьокереша за 70 млн евро.

«Я не буду говорить, какую цену мы запросили. Это было передано агенту. Но я могу гарантировать, что Виктор не уйдет за 60+10 миллионов.

Виктор уже знает [об этом]. Есть только два сценария: клуб уважает цену, запрашиваемую «Спортингом», и Виктор осуществит свою мечту, а мы с этого момента будем готовы искать замену. Или же клуб не хочет Виктора, и он остается в «Спортинге» с трехлетним контрактом, чему мы будем очень счастливы.

Я в футболе уже 20 лет и прошел через бесчисленные трансферные драмы. Закрытие трансферного рынка – лекарство от любой болезни. Недовольные игроки – не проблема. Оставить Виктора не будет проблемой для нас, это будет проблемой для соперников», – заявил президент «Спортинга» Фредерику Варандаш.

Президент «Спортинга» о Дьокереше: «Виктор может уйти, если только у него не худший агент в мире. Кунью и Мбемо продали примерно за 70 млн евро, хотя они не обладают тем же качеством»

«Арсенал» готовит новое предложение по Дьокерешу. «Спортинг» хочет не менее 80 млн евро (A Bola)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A Bola
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Фредерику Варандаш
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