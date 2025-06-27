«Наполи» обсуждает с ПСВ трансфер Ланга за 30–35 млн евро плюс 10% от перепродажи. С игроком договорились о контракте до 2030-го с зарплатой около 2,8 млн евро в год

«Наполи» и Ноа Ланг договорились по личным условиям.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, неаполитанцы согласовали с 26-летним полузащитником контракт до 2030 года с зарплатой около 2,8 миллиона евро в год после налогов плюс бонусы.

«Наполи » и ПСВ находятся в постоянном контакте, стороны обсуждают сумму в размере 30–35 миллионов евро плюс 10% от будущей перепродажи. В ближайшие часы ожидаются новые переговоры с целью окончательно согласовать финансовые условия сделки.