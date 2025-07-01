«Реал» обыграл «Ювентус» (1:0) и вышел в четвертьфинал КЧМ. На победу мадридцев давали 1.85, на максимум один гол в матче – 4.70
«Ювентус» проиграл «Реалу» (0:1) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Перед игрой на победу мадридцев давали коэффициент 1.85 – «Реал» подтвердил статус фаворита.
Букмекеры считали, что матч получится результативным. На 2+ гола давали коэффициент 1.30, на максимум один мяч – 4.70.
«Реал» сыграет в четвертьфинале КЧМ с победителем пары «Боруссия» – «Монтеррей».
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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