Рэшфорд интересен «Баварии». Мюнхенцы включили форварда «МЮ» в расширенный список целей
Маркус Рэшфорд может оказаться в Германии.
Bild сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» находится в поле зрения «Баварии». Англичанин, последние полгода проведший в «Астон Вилле» на правах аренды, входит в расширенный список целей мюнхенцев.
Рэшфорд провел 25 игр в АПЛ в прошлом сезоне и забил 6 голов. Подробно со статистикой 27-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bild
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