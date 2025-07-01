Рэшфорд интересен «Баварии». Мюнхенцы включили форварда «МЮ» в расширенный список целей

Маркус Рэшфорд может оказаться в Германии.

Bild сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед » находится в поле зрения «Баварии». Англичанин, последние полгода проведший в «Астон Вилле» на правах аренды, входит в расширенный список целей мюнхенцев.

Рэшфорд провел 25 игр в АПЛ в прошлом сезоне и забил 6 голов. Подробно со статистикой 27-летнего форварда можно ознакомиться здесь .