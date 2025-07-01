«Бавария» сделала предложение Диасу. Эберль обсудил условия с вингером «Ливерпуля»

«Бавария» активизировала работу над трансфером Луиса Диаса.

Bild утверждает, что спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль обратился к вингеру «Ливерпуля » с конкретным предложением. Стороны обсуждали финансовые условия сотрудничества.

Отмечается, что колумбиец рассматривает возможность ухода из состава чемпионов Англии.

В АПЛ-2024/25 Диас забил 13 голов в 36 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .