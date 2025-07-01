«Бавария» готова заплатить за Вольтемаде максимум 50 млн евро, «Штутгарт» хочет 80-100 млн
В «Баварии» обозначили сумму, которую готовы отдать за Ника Вольтемаде.
По информации Kicker, «Штутгарт» рассчитывает получить за 23-летнего нападающего от 80 до 100 миллионов евро, тогда как мюнхенцы готовы заплатить максимум 50 миллионов. Сам игрок хочет перейти в «Баварию».
Сообщается, что «Штутгарт» в свою очередь проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику «Баварии» Паулю Ваннеру. Игрок заинтересован в переходе. Мюнхенцы планируют отдать Ваннера в аренду – в идеале в команду, играющую в еврокубках.
Помимо «Штутгарта», на немца также претендует «Вердер».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Kicker
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