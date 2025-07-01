«Бавария» готова заплатить за Вольтемаде максимум 50 млн евро, «Штутгарт» хочет 80-100 млн

В «Баварии» обозначили сумму, которую готовы отдать за Ника Вольтемаде.

По информации Kicker, «Штутгарт » рассчитывает получить за 23-летнего нападающего от 80 до 100 миллионов евро, тогда как мюнхенцы готовы заплатить максимум 50 миллионов. Сам игрок хочет перейти в «Баварию».

Сообщается, что «Штутгарт» в свою очередь проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику «Баварии» Паулю Ваннеру. Игрок заинтересован в переходе. Мюнхенцы планируют отдать Ваннера в аренду – в идеале в команду, играющую в еврокубках.

Помимо «Штутгарта», на немца также претендует «Вердер ».