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  • «Милан» предложил 33+5 млн евро «Брюгге» за Яшари. 22-летний опорник хочет играть за итальянцев (Саша Тавольери)
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«Милан» предложил 33+5 млн евро «Брюгге» за Яшари. 22-летний опорник хочет играть за итальянцев (Саша Тавольери)

«Милан» предложил 33 млн евро и 5 млн в виде бонусов за Ардона Яшари.

Об этом сообщает журналист Саша Тавольери. Ранее итальянцы предлагали фиксированную выплату в размере 30 млн евро без бонусов. 

22-летний опорник ранее сообщил «Брюгге» о желании перейти в «Милан».

В прошедшем сезоне Яшари провел 52 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Саши Тавольери в X
logoсерия А Италия
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