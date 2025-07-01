«Милан» предложил 33+5 млн евро «Брюгге» за Яшари. 22-летний опорник хочет играть за итальянцев (Саша Тавольери)

«Милан» предложил 33 млн евро и 5 млн в виде бонусов за Ардона Яшари.

Об этом сообщает журналист Саша Тавольери. Ранее итальянцы предлагали фиксированную выплату в размере 30 млн евро без бонусов.

22-летний опорник ранее сообщил «Брюгге» о желании перейти в «Милан ».

В прошедшем сезоне Яшари провел 52 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.