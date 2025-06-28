«Милан» покупает хавбека «Торино» Риччи за 23+2 млн евро
Самуэле Риччи перейдет в «Милан».
«Россонери» устно согласовали с «Торино» трансфер итальянского полузащитника, сообщает Фабрицио Романо.
За 23-летнего игрока миланцы заплатят 23 миллиона евро, также предусмотрены бонусы в размере 2 млн евро.
Ожидается, что стороны завершат формальные процедуру в начале следующей недели. Риччи присоединится к своей новой команде в ближайшие дни.
В минувшем сезоне Серии А хавбек провел 34 матча, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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