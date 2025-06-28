«Милан» предложил 30 млн евро за опорника «Брюгге» Яшари
«Милан» отправил новое предложение о трансфере Ардона Яшари.
Итальянский клуб предложил «Брюгге» только фиксированную выплату в размере 30 миллионов евро без бонусов.
22-летний опорник ранее сообщил бельгийской команде о желании перейти в «Милан».
В прошедшем сезоне Ардон Яшари провел 52 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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