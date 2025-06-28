«Милан» предложил 30 млн евро за опорника «Брюгге» Яшари

«Милан» отправил новое предложение о трансфере Ардона Яшари.

Итальянский клуб предложил «Брюгге » только фиксированную выплату в размере 30 миллионов евро без бонусов.

22-летний опорник ранее сообщил бельгийской команде о желании перейти в «Милан ».

В прошедшем сезоне Ардон Яшари провел 52 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.