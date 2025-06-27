Яшари сообщил «Брюгге» о намерении перейти в «Милан». Бельгийский клуб отклонил два предложения о трансфере

Ардон Яшари хочет перейти в «Милан».

22-летний опорник «Брюгге » сообщил бельгийскому клубу о желании присоединиться к миланской команде.

На данный момент бельгийский клуб отклонил уже два предложение, поскольку хочет больше, чем предложенные «Миланом » 27 миллионов евро плюс 5 млн в качестве бонусов.

Контракт футболиста с «Брюгге» рассчитан до 2029 года.

В прошедшем сезоне Ардон Яшари провел 52 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.