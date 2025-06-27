Яшари сообщил «Брюгге» о намерении перейти в «Милан». Бельгийский клуб отклонил два предложения о трансфере
Ардон Яшари хочет перейти в «Милан».
22-летний опорник «Брюгге» сообщил бельгийскому клубу о желании присоединиться к миланской команде.
На данный момент бельгийский клуб отклонил уже два предложение, поскольку хочет больше, чем предложенные «Миланом» 27 миллионов евро плюс 5 млн в качестве бонусов.
Контракт футболиста с «Брюгге» рассчитан до 2029 года.
В прошедшем сезоне Ардон Яшари провел 52 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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