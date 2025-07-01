Глава Ла Лиги Тебас: «Как юрист, считаю, что «Реал» должен быть наказан за ролики клубного ТВ»

Хавьер Тебас считает, что «Реал» следует наказать за ролики клубного канала.

Сегодня стало известно, что Центральный административный суд Мадрида удовлетворил апелляцию Ла Лиги и обязал Королевскую футбольную федерацию Испании (RFEF) через дисциплинарный комитет возобновить расследование по делу о видеороликах Real Madrid TV о судьях.

Апелляция была подана в отношении решения Спортивного административного суда (TAD), который отказался рассматривать жалобу Ла Лиги на прекращение дисциплинарного производства в отношении мадридского «Реала». Поводом для разбирательства стало распространение клубом видеоматериалов на Real Madrid TV, которые, по мнению заявителей, оказывали давление на арбитров перед рядом матчей.

«Как юрист, я считаю, что «Реал» должен быть наказан за ролики Real Madrid TV. Есть TAD, и мы знаем, что к чему. Посмотрим», – сказал глава Ла Лиги.