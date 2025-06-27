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Хавьер Тебас: «Барса» должна соблюдать фэйр-плей при трансферах, будь то Нико, Холанд или Месси. Я искренне хочу, чтобы клуб соответствовал правилу 1:1»

Хавьер Тебас дал оценку возможному переходу Нико Уильямса в «Барселону».

Ранее руководство «Атлетика» уведомило Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о необходимости провести аудит всех финансовых операций «Барселоны», чтобы помешать переходу Уильямса. 

«Атлетик» подает жалобу, поскольку «Барселона», если верны слова, приписываемые Деку, публично заявила о желании подписать игрока. Как и всегда, «Барселона» должна будет соблюдать все правила при приобретении игроков – будь то Нико Уильямс, Холанд, Месси или кто-либо другой. Мы не собираемся менять свою позицию.

У нас нет необходимости делать какие-либо официальные заявления – наша обязанность заключается в разъяснении возможных сомнений по поводу финансового фэйр-плей. Мы всегда действуем прозрачно.

Мы не раскрываем в деталях экономическое положение других клубов, но в данном случае все известно, потому что в феврале были разъяснены причины установленных лимитов зарплат, в том числе и ситуация с «Барселоной», потому что у нас тогда было «дело Ольмо».

Это говорю не я – это заявил президент «Барселоны»: они не соответствуют правилу 1:1. Я надеюсь, что они вскоре его достигнут – как и все клубы. Но, как я всегда говорю, «Барселона» знает, что нужно делать, чтобы соответствовать этому правилу.

Я искренне хочу, чтобы «Барселона» соответствовала правилу 1:1, но это не значит, что они автоматически могут регистрировать игроков. Чтобы подписать футболиста, например, за 100 миллионов, нужно получить доход на ту же сумму. Пусть каждый сам делает свои вычисления.

У клубов есть эксперты, которые прекрасно знают, как работает Финансовый фэйр-плей. Да, для широкой публики это бывает сложно, но чтобы правила были справедливыми и сбалансированными, они и должны быть сложными», – сказал президент Ла Лиги в интервью EFE. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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финансовый фэйр-плей
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