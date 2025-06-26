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«Милан» и «Комо» согласовали трансфер Тиава за 25 млн евро. Клуб Фабрегаса также договорился с Моратой

Малик Тиав близок к переходу из «Милана» в «Комо».

«Милан» и «Комо» согласовали трансфер 23-летнего немецкого защитника. Сделка оценивается в 25 миллионов евро. Теперь переход зависит от позиции игрока – он вскоре примет решение, сообщает Фабрицио Романо.

Кроме того, форвард Альваро Мората согласовал условия контракта с «Комо». Теперь «Милан» должен договориться с «Галатасараем» о расторжении арендного соглашения 32-летнего испанца, прежде чем отпустить его в команду, которую тренирует Франсеск Фабрегас.

Подробная статистика выступлений Тиава доступна здесь, Мораты – тут.

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ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoМалик Тиав
Фабрицио Романо
logoКомо
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logoвысшая лига Турция
logoФрансеск Фабрегас
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