«Милан» и «Комо» согласовали трансфер Тиава за 25 млн евро. Клуб Фабрегаса также договорился с Моратой
Малик Тиав близок к переходу из «Милана» в «Комо».
«Милан» и «Комо» согласовали трансфер 23-летнего немецкого защитника. Сделка оценивается в 25 миллионов евро. Теперь переход зависит от позиции игрока – он вскоре примет решение, сообщает Фабрицио Романо.
Кроме того, форвард Альваро Мората согласовал условия контракта с «Комо». Теперь «Милан» должен договориться с «Галатасараем» о расторжении арендного соглашения 32-летнего испанца, прежде чем отпустить его в команду, которую тренирует Франсеск Фабрегас.
Подробная статистика выступлений Тиава доступна здесь, Мораты – тут.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости