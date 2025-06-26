«Милан» и «Комо» согласовали трансфер Тиава за 25 млн евро. Клуб Фабрегаса также договорился с Моратой

Малик Тиав близок к переходу из «Милана» в «Комо».

«Милан » и «Комо» согласовали трансфер 23-летнего немецкого защитника. Сделка оценивается в 25 миллионов евро. Теперь переход зависит от позиции игрока – он вскоре примет решение, сообщает Фабрицио Романо .

Кроме того, форвард Альваро Мората согласовал условия контракта с «Комо». Теперь «Милан» должен договориться с «Галатасараем » о расторжении арендного соглашения 32-летнего испанца, прежде чем отпустить его в команду, которую тренирует Франсеск Фабрегас.

Подробная статистика выступлений Тиава доступна здесь , Мораты – тут .