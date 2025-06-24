Тареми интересен «Ноттингему», «Фулхэму» и «Бешикташу». Клубы АПЛ делали запрос по форварду «Интера»
Мехди Тареми интересен турецким и английским клубам.
Sky Sport Italia сообщает, что нападающий «Интера» привлекает «Бешикташ» и другие клубы Суперлиги, однако приобрести иранца им будет непросто.
Также интерес к 32-летнему игроку проявляют «Ноттингем Форест» и «Фулхэм». Эти команды уже сделали запрос по Тареми.
В Серии А Мехди провел один сезон и забил один гол в 26 матчах чемпионата. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
Что теперь будет с «Торпедо»?16559 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости