Тареми интересен «Ноттингему», «Фулхэму» и «Бешикташу». Клубы АПЛ делали запрос по форварду «Интера»

Мехди Тареми интересен турецким и английским клубам.

Sky Sport Italia сообщает, что нападающий «Интера » привлекает «Бешикташ » и другие клубы Суперлиги, однако приобрести иранца им будет непросто.

Также интерес к 32-летнему игроку проявляют «Ноттингем Форест » и «Фулхэм ». Эти команды уже сделали запрос по Тареми .

В Серии А Мехди провел один сезон и забил один гол в 26 матчах чемпионата. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь .