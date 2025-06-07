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Сын Анчелотти вошел в штаб Карло в сборной Бразилии. Сообщалось, что Давиде может возглавить «Рейнджерс» или «Комо»

Давиде Анчелотти присоединился к сборной Бразилии.

По данным Фабрицио Романо, Давиде вошел в штаб отца Карло Анчелотти. Контракт уже подписан.

Ранее была информация, что Давиде может возглавить «Рейнджерс» или «Комо».

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Давиде Анчелотти
logoСборная Бразилии по футболу
logoКарло Анчелотти
Фабрицио Романо
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