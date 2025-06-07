Сын Анчелотти вошел в штаб Карло в сборной Бразилии. Сообщалось, что Давиде может возглавить «Рейнджерс» или «Комо»

Давиде Анчелотти присоединился к сборной Бразилии.

По данным Фабрицио Романо , Давиде вошел в штаб отца Карло Анчелотти . Контракт уже подписан.

Ранее была информация, что Давиде может возглавить «Рейнджерс» или «Комо».