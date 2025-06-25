Роналдо об Анчелотти в сборной Бразилии: «Это круто. Я хорошо его знаю, он будет лидером в отношениях с игроками. Карло напоминает мне Сколари, Фелипао был настоящим отцом для команды»

Роналдо высказался о назначении Карло Анчелотти в сборную Бразилии.

Итальянский специалист возглавил «селесао» в мае. Роналдо и Анчелотти ранее пересекались в «Милане ».

«Я думаю, что это в самом деле круто. Я хорошо знаю Анчелотти , он ориентирован на создание команды. Он будет лидером в отношениях с игроками, он будет побеждать в спорах и использует весь свой опыт, чтобы завоевать их доверие.

Я считаю, что тренер должен знать, как нужно взаимодействовать с игроками. Уметь выйти за рамки или чуть ослабить давление.

Он во многом напоминает мне Сколари . Фелипао был настоящим отцом для команды. Тренировки могли быть скучными, но ради него все готовы были пойти на жертвы», – сказал двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии .