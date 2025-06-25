Роналдо об Анчелотти в сборной Бразилии: «Это круто. Я хорошо его знаю, он будет лидером в отношениях с игроками. Карло напоминает мне Сколари, Фелипао был настоящим отцом для команды»
Роналдо высказался о назначении Карло Анчелотти в сборную Бразилии.
Итальянский специалист возглавил «селесао» в мае. Роналдо и Анчелотти ранее пересекались в «Милане».
«Я думаю, что это в самом деле круто. Я хорошо знаю Анчелотти, он ориентирован на создание команды. Он будет лидером в отношениях с игроками, он будет побеждать в спорах и использует весь свой опыт, чтобы завоевать их доверие.
Я считаю, что тренер должен знать, как нужно взаимодействовать с игроками. Уметь выйти за рамки или чуть ослабить давление.
Он во многом напоминает мне Сколари. Фелипао был настоящим отцом для команды. Тренировки могли быть скучными, но ради него все готовы были пойти на жертвы», – сказал двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
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