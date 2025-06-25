  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналдо об Анчелотти в сборной Бразилии: «Это круто. Я хорошо его знаю, он будет лидером в отношениях с игроками. Карло напоминает мне Сколари, Фелипао был настоящим отцом для команды»
1

Роналдо об Анчелотти в сборной Бразилии: «Это круто. Я хорошо его знаю, он будет лидером в отношениях с игроками. Карло напоминает мне Сколари, Фелипао был настоящим отцом для команды»

Роналдо высказался о назначении Карло Анчелотти в сборную Бразилии.

Итальянский специалист возглавил «селесао» в мае. Роналдо и Анчелотти ранее пересекались в «Милане». 

«Я думаю, что это в самом деле круто. Я хорошо знаю Анчелотти, он ориентирован на создание команды. Он будет лидером в отношениях с игроками, он будет побеждать в спорах и использует весь свой опыт, чтобы завоевать их доверие. 

Я считаю, что тренер должен знать, как нужно взаимодействовать с игроками. Уметь выйти за рамки или чуть ослабить давление. 

Он во многом напоминает мне Сколари. Фелипао был настоящим отцом для команды. Тренировки могли быть скучными, но ради него все готовы были пойти на жертвы», – сказал двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии

Что теперь будет с «Торпедо»?16924 голоса
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
logoСборная Бразилии по футболу
logoКарло Анчелотти
logoЛуис Фелипе Сколари
logoсерия А Италия
logoМилан
logoРоналдо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти о Винисиусе: «Обладает особым даром, как Пеле, Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо. Многие из лучших в истории футбола были бразильцами»
1729 мая, 11:48
Карло Анчелотти: «Очень надеюсь, что Бразилия снова станет чемпионом. У меня всегда были особые отношения с этой страной. Постараюсь выполнить работу на высшем уровне»
2926 мая, 18:34
Роналдо об Анчелотти в сборной Бразилии: «Потрясающий тренер. Возможно, он все наладит. Мы давно не выигрывали чемпионат мира»
519 мая, 05:35
«Анчелотти принял вторую сборную мира: когда твоя вылетает, все болеют за Бразилию. Карло точно выступит лучше, чем сейчас – хуже просто невозможно». Галлиани о тренере
6414 мая, 08:40
Главные новости
Конец «Витязя», «Лион» кикнули из Лиги 1, историческое поражение «Баварии», «ПСЖ» ждет встречу с Месси, «Барса» покупает Уильямса, а «Зенит» – Вегу и другие новости
3043 минуты назад
Степашин о возвращении России: «Как только закончится СВО – сразу допустят. При Сталине было время, когда мы играли только с басками. Потом начали со всеми – и здорово»
1653 минуты назад
Чистая прибыль РФС в 2024 году – 1,82 млрд рублей. Это рекорд с момента введения санкций в феврале 2022-го («Р-Спорт»)
18сегодня, 05:45
В каком немецком городе нет метро? «Байер» недавно там играл
сегодня, 05:00Спецпроект
Делап не боится играть под 9-м номером, который считается в «Челси» несчастливым: «Не верю в такие вещи. Это всего лишь номер. Для меня он не так много значит»
14сегодня, 04:46
Мареска о 3:0 с «Эсперансом» и выходе «Челси» в 1/8 финала КЧМ: «Мы очень счастливы. Хотели выиграть, чтобы продолжить выстраивать менталитет победителей»
10сегодня, 04:22
Туфан Садыгов о возможном переходе сына Ильи в турецкий «Серик Беледиеспор»: «Пока нет никакой конкретики»
11сегодня, 03:45
Неймар о продлении контракта с «Сантосом»: «Я прислушался к своему сердцу и принял решение. Это не просто моя команда, это мой дом, моя история и моя жизнь»
3сегодня, 03:30
«Челси» вышел в плей-офф КЧМ и сыграет с «Бенфикой» в 1/8 финала
6сегодня, 03:15
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Бавария» проиграла «Бенфике», «Челси» победил «Эсперанс»
533сегодня, 03:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Сантос» хочет купить форварда «Спартака» Маркиньоса (BolaVIP)
13 минут назад
Вратарь Ломаев покинул «Крылья». Он отыграл 5 сезонов за клуб – 114 матчей во всех турнирах и 8 отраженных пенальти
1031 минуту назад
Мексика сыграет с Саудовской Аравией в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ, США – с Коста-Рикой, Канада – с Гватемалой, Панама – с Гондурасом
1сегодня, 05:30
Мовсисян о Станковиче в «Спартаке»: «Хотел бы играть под его руководством. Эмоции тренера не мешают, наоборот. Он мотивирует команду и придает духа»
3сегодня, 04:58
Евро-2025 (U21). 1/2 финала. Англия сыграет с Нидерландами, Германия против Франции
1сегодня, 04:34
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Панама забила 4 гола Ямайке, Канада обыграла Сальвадор
10сегодня, 04:09
«Атлетико» проявляет интерес к Карлосу Аугусто. «Интер» не хочет продавать игрока (Джанлуиджи Лонгари)
1сегодня, 03:55
«Эсперанс» – «Челси» – 0:3. Адарабиойо, Делап и Джордж забили
3сегодня, 03:05
«Окленд Сити» сыграл вничью с «Бока Хуниорс» после 0:16 от «Баварии» и «Бенфики»
21вчера, 22:05
Компани про 0:1 с «Бенфикой»: «Бавария» создала много моментов и упустила много выходов один на один во 2-м тайме. Это футбол – надо использовать шансы»
5вчера, 21:52