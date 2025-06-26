Энрике – лучший тренер мира по версии FourFourTwo. Слот – 2-й, Индзаги – 3-й, Пеп – 4-й, Флик – 5-й, Алонсо – 6-й, Артета – 7-й, Анчелотти – 10-й
Рейтинг был составлен по итогам опроса, в котором приняли участие члены редакции британского журнала и приглашенные эксперты. Каждый из опрошенных составлял свой топ-20 лучших тренеров мира на данный момент, оценивая их тактику и умение управлять командой. Также учитывались завоеванные трофеи.
Каждый эксперт присуждал 20 баллов тренеру, которого ставил на первое место, а каждому последующему – на один балл меньше. В итоговый список вошли 50 специалистов.
Топ-20 выглядит так:
1. Луис Энрике («ПСЖ»);
2. Арне Слот («Ливерпуль»);
3. Симоне Индзаги («Интер» / «Аль-Хилаль»);
4. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
5. Ханс-Дитер Флик («Барселона»);
6. Хаби Алонсо («Байер» / «Реал»);
7. Микель Артета («Арсенал»);
8. Антонио Конте («Наполи»);
9. Унаи Эмери («Астон Вилла»);
10. Карло Анчелотти («Реал» / сборная Бразилии);
11. Эдди Хау («Ньюкасл»);
12. Диего Симеоне («Атлетико»);
13. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта» / «Рома»);
14. Андони Ираола («Борнмут»);
15. Томас Франк («Брентфорд» / «Тоттенхэм»);
16. Лионель Скалони (сборная Аргентины);
17. Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»);
18. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии);
19. Оливер Гласнер («Кристал Пэлас»);
20. Венсан Компани («Бавария»).
Франсеск Фабрегас («Комо») занял 21-е место, Клаудио Раньери (экс-«Рома») – 23-е, Дидье Дешам (сборная Франции) – 24-е, Томас Тухель (сборная Англии) – 26-е, Луис де ла Фуэнте (сборная Испании) – 28-е.