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  • Энрике – лучший тренер мира по версии FourFourTwo. Слот – 2-й, Индзаги – 3-й, Пеп – 4-й, Флик – 5-й, Алонсо – 6-й, Артета – 7-й, Анчелотти – 10-й
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Энрике – лучший тренер мира по версии FourFourTwo. Слот – 2-й, Индзаги – 3-й, Пеп – 4-й, Флик – 5-й, Алонсо – 6-й, Артета – 7-й, Анчелотти – 10-й

Луис Энрике признан лучшим тренером мира по версии FourFourTwo.

Рейтинг был составлен по итогам опроса, в котором приняли участие члены редакции британского журнала и приглашенные эксперты. Каждый из опрошенных составлял свой топ-20 лучших тренеров мира на данный момент, оценивая их тактику и умение управлять командой. Также учитывались завоеванные трофеи.

Каждый эксперт присуждал 20 баллов тренеру, которого ставил на первое место, а каждому последующему – на один балл меньше. В итоговый список вошли 50 специалистов. 

Топ-20 выглядит так:

1. Луис ЭнрикеПСЖ»);

2. Арне Слот («Ливерпуль»);

3. Симоне Индзаги («Интер» / «Аль-Хилаль»);

4. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

5. Ханс-Дитер Флик («Барселона»);

6. Хаби Алонсо («Байер» / «Реал»);

7. Микель Артета («Арсенал»);

8. Антонио Конте («Наполи»);

9. Унаи Эмери («Астон Вилла»);

10. Карло Анчелотти («Реал» / сборная Бразилии);

11. Эдди Хау («Ньюкасл»);

12. Диего Симеоне («Атлетико»);

13. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта» / «Рома»);

14. Андони Ираола («Борнмут»);

15. Томас Франк («Брентфорд» / «Тоттенхэм»);

16. Лионель Скалони (сборная Аргентины);

17. Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»);

18. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии);

19. Оливер Гласнер («Кристал Пэлас»);

20. Венсан Компани («Бавария»).

Франсеск Фабрегас («Комо») занял 21-е место, Клаудио Раньери (экс-«Рома») – 23-е, Дидье Дешам (сборная Франции) – 24-е, Томас Тухель (сборная Англии) – 26-е, Луис де ла Фуэнте (сборная Испании) – 28-е. 

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ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FourFourTwo
рейтинги
logoПСЖ
FourFourTwo
logoЛуис Энрике
logoлига 1 Франция
logoХанс-Дитер Флик
logoХаби Алонсо
logoМикель Артета
logoТомас Тухель
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoБрентфорд
logoБарселона
logoБавария
logoСборная Бразилии по футболу
logoАль-Хилаль
logoбундеслига Германия
logoТоттенхэм
logoСборная Франции по футболу
logoВенсан Компани
logoКомо
logoУнаи Эмери
logoОливер Гласнер
logoАтлетико
logoпремьер-лига Англия
logoЭдди Хау
logoСимоне Индзаги
logoТомас Франк
logoАталанта
logoДжан Пьеро Гасперини
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoАрне Слот
logoНьюкасл
logoсерия А Италия
logoАнтонио Конте
logoНуну Эшпириту Санту
logoМанчестер Сити
logoФрансеск Фабрегас
logoКлаудио Раньери
logoБорнмут
logoДиего Симеоне
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛионель Скалони
logoАндони Ираола
logoАрсенал
logoАстон Вилла
logoРома
logoИнтер
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoДидье Дешам
logoКристал Пэлас
logoНаполи
logoЛуис де ла Фуэнте
logoЛиверпуль
logoБайер
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logoЮлиан Нагельсманн
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