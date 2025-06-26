Энрике – лучший тренер мира по версии FourFourTwo. Слот – 2-й, Индзаги – 3-й, Пеп – 4-й, Флик – 5-й, Алонсо – 6-й, Артета – 7-й, Анчелотти – 10-й

Луис Энрике признан лучшим тренером мира по версии FourFourTwo.

Рейтинг был составлен по итогам опроса, в котором приняли участие члены редакции британского журнала и приглашенные эксперты. Каждый из опрошенных составлял свой топ-20 лучших тренеров мира на данный момент, оценивая их тактику и умение управлять командой. Также учитывались завоеванные трофеи.

Каждый эксперт присуждал 20 баллов тренеру, которого ставил на первое место, а каждому последующему – на один балл меньше. В итоговый список вошли 50 специалистов.

Топ-20 выглядит так:

1. Луис Энрике («ПСЖ »);

2. Арне Слот («Ливерпуль »);

3. Симоне Индзаги («Интер » / «Аль-Хилаль »);

4. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

5. Ханс-Дитер Флик («Барселона»);

6. Хаби Алонсо («Байер» / «Реал»);

7. Микель Артета («Арсенал»);

8. Антонио Конте («Наполи»);

9. Унаи Эмери («Астон Вилла»);

10. Карло Анчелотти («Реал» / сборная Бразилии);

11. Эдди Хау («Ньюкасл»);

12. Диего Симеоне («Атлетико»);

13. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта» / «Рома»);

14. Андони Ираола («Борнмут»);

15. Томас Франк («Брентфорд» / «Тоттенхэм»);

16. Лионель Скалони (сборная Аргентины);

17. Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»);

18. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии);

19. Оливер Гласнер («Кристал Пэлас»);

20. Венсан Компани («Бавария»).

Франсеск Фабрегас («Комо») занял 21-е место, Клаудио Раньери (экс-«Рома») – 23-е, Дидье Дешам (сборная Франции) – 24-е, Томас Тухель (сборная Англии) – 26-е, Луис де ла Фуэнте (сборная Испании) – 28-е.