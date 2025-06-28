Бюджет «Крыльев» сократился на 500 млн и составит 2,2 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Самарской области Федорищев

Вячеслав Федорищев рассказал о бюджете «Крыльев Советов».

«Бюджет «Крыльев Советов» сократился примерно на 500 млн рублей.

Но некоторые партнеры, которые выходят на заключение соглашений с клубом, определяются с объемом этой интеграции, поэтому еще возможны корректировки.

Окончательный бюджет будет сформирован в течение месяца и составит около 2,2 млрд рублей на ближайший сезон-2025/26.

До этого он был 2,7-2,8 млрд рублей за сезон – в разные годы по-разному, но примерно такая сумма.

Бюджет на следующий сезон точно покроет все нынешние потребности клуба по развитию», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев .