Бюджет «Крыльев» сократился на 500 млн и составит 2,2 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Самарской области Федорищев
Вячеслав Федорищев рассказал о бюджете «Крыльев Советов».
«Бюджет «Крыльев Советов» сократился примерно на 500 млн рублей.
Но некоторые партнеры, которые выходят на заключение соглашений с клубом, определяются с объемом этой интеграции, поэтому еще возможны корректировки.
Окончательный бюджет будет сформирован в течение месяца и составит около 2,2 млрд рублей на ближайший сезон-2025/26.
До этого он был 2,7-2,8 млрд рублей за сезон – в разные годы по-разному, но примерно такая сумма.
Бюджет на следующий сезон точно покроет все нынешние потребности клуба по развитию», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Известия»
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